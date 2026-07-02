Rekordtransfer: Hoffenheims Touré vor Wechsel zu Newcastle

SID 02.07.2026 • 07:36 Uhr Der Abgang des Flügelspielers ist Medienberichten zufolge beschlossene Sache. Die Ablöse soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Die TSG Hoffenheim wird Bazoumana Touré wohl verlieren, darf sich aber über einen Rekordtransfer freuen. Der 20 Jahre alte ivorische Offensivspieler steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel zu Newcastle United in die englische Premier League. Wie Sky Deutschland und „The Athletic“ berichten, steht die Einigung, die Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen. Zudem habe sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert. Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Für die Kraichgauer wäre der Transfer der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte. Den bisherigen Rekord hielt Joelinton, der 2019 ebenfalls von Hoffenheim zu Newcastle gewechselt war. Damals überwiesen die Engländer angeblich rund 43,5 Millionen Euro. Mit dem möglichen Verkauf von Touré würde die bisherige Bestmarke deutlich übertroffen.

Der Ivorer war erst vor anderthalb Jahren für rund zehn Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF nach Hoffenheim gewechselt und entwickelte sich dort schnell zu einer festen Größe in der Offensive. Entsprechend groß war zuletzt das Interesse an dem vielseitig einsetzbaren Angreifer. Neben Newcastle wurden unter anderem auch der FC Liverpool, Brentford, Manchester United und Borussia Dortmund als mögliche Interessenten gehandelt.