Retro-Look: Bayern präsentiert neues Auswärtstrikot

SID 20.07.2026 • 09:59 Uhr Der FC Bayern München stellt sein Auswärtstrikot für die kommende Saison vor: Ein Jersey im Retro-Look.

Retro in die Zukunft: Der FC Bayern geht mit einem neuen Auswärtstrikot in die kommende Saison.

„Das Design spiegelt den Look der legendären 90er und frühen 2000er wider – und lädt ihn mit modernen Details neu auf“, wie die Münchner am Montag bei der Vorstellung der neuen Trikots mitteilten.

Bayern setzt auf Retro-Look

Das „ikonische“ Dress des Rekordmeisters im Retro-Look setzt auf ein schlichtes Weiß mit Polo-Kragen und rot-marineblauen Details. Auf der Brust soll das historische Logo des FC Bayern e.V. den traditionsreichen Charakter unterstreichen.