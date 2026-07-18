Schalke 04: Hefer im Aufsichtsrat bestätigt

SID 18.07.2026 • 17:26 Uhr Im Vorfeld gab es lebhafte Diskussionen, da sich der einflussreiche Schalker Fan-Club-Verband gegen die Wiederwahl Hefers ausgesprochen hatte.

Trotz lebhafter Diskussionen hat Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 seinen Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Hefer (49) erneut in das Gremium gewählt.

Der einflussreiche Schalker Fan-Club Verband (SFCV) hatte sich vor der Mitgliederversammlung am Samstag öffentlich gegen die Wiederwahl Hefers und für zwei andere Kandidaten ausgesprochen.

Hefer, der seit 2021 Aufsichtsratsvorsitzender der Königsblauen ist, erhielt 2975 Stimmen. Auch Holger Brauner wurde mit 2498 Stimmen in seinem Amt bestätigt.

Die vom SFCV unterstützten Kandidaten Malte Stuckmann (1911 Stimmen) und Michael Esken (1188 Stimmen) scheiterten hingegen.

„Wir sind auf einem guten Weg. Wir werden wieder zu alter Stärke zurückkehren. Aber es wird noch einige Jahre dauern“, betonte Hefer.