Schalke bestreitet Generalprobe gegen Real Madrid

SID 29.07.2026 • 10:46 Uhr Das Spiel findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 bestreitet seine Generalprobe vor dem Saisonstart gegen Real Madrid und Superstar Kylian Mbappé. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, findet das letzte Testspiel der Mannschaft von Trainer Miron Muslic vor dem Pflichtspielauftakt gegen das spanische Top-Team anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Veltins-Arena in Gelsenkirchen am 16. August (17.00 Uhr/DAZN), statt.

„Die Vorfreude ist groß, gegen einen solchen Hochkaräter den letzten Test der Sommervorbereitung spielen zu können“, sagte Sport-Vorstand Frank Baumann: „Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass auch die Schalkerinnen und Schalker es nicht erwarten können, einen solchen Kracher als Testspiel zu sehen. Es wird ein echtes Fußballfest.“

Generalprobe für Real und Schalke

Auch für den spanischen Rekordmeister von Cheftrainer José Mourinho, der 2004 als Coach des FC Porto im Finale in Gelsenkirchen gegen die AS Monaco (3:0) die Champions League gewonnen hatte, ist es das letzte Spiel vor Saisonbeginn. Die Mannschaft des 63-jährigen Portugiesen startet aufgrund einer Sonderregelung später in die La-Liga-Saison gegen Espanyol Barcelona, da der 15-malige Champions-League-Sieger mehrere WM-Teilnehmer im Kader hat, die mindestens das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht hatten.