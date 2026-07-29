Schalke bindet Youngster langfristig

SID 29.07.2026 • 17:58 Uhr Mertcan Ayhan wurde in der vergangenen Saison zum festen Bestandteil der Startelf. Nun bindet Schalke den 19-Jährigen langfristig.

Nachwuchstalent Mertcan Ayhan bleibt langfristig bei Schalke 04. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, erhält der 19 Jahre alte Innenverteidiger, der schon die Schalker Jugendmannschaften durchlief, einen Vertrag bis 2030. Eine Ausstiegsklausel ist nicht enthalten.

„Ich habe im Alter von sieben Jahren auf Schalke mit dem Fußball angefangen. Meine ganze Familie hat eine unglaublich enge Bindung zu diesem Verein“, sagte Ayhan, der in der vergangenen Saison sein Profidebüt feierte.

„Ich kann hier von gestandenen Profis auf meinem weiteren Weg sehr viel lernen. So möchte ich auch weitermachen: Demütig und bescheiden, aber natürlich auch ambitioniert und ehrgeizig.“