Schalke verlängert mit El-Faouzi bis 2030

SID 03.07.2026 • 10:32 Uhr Der neue Vertrag des umworbenen Marokkaners enthält keine Ausstiegsklausel.

Kurz vor dem Trainingsstart hat Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 sein „Schnäppchen“ Soufiane El-Faouzi langfristig an sich gebunden. Der Fußball-Traditionsklub verlängerte den Vertrag mit dem marokkanischen Nationalspieler vorzeitig bis 2030 – ohne Ausstiegsklausel. Vor einem Jahr hatten die Königsblauen den laufstarken Mittelfeldspieler für geschätzte 200.000 Euro vom Drittligisten Alemannia Aachen verpflichtet, inzwischen ist sein Marktwert auf neun Millionen Euro gestiegen.

„Soufiane bringt genau die Qualität und Mentalität mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiges Signal für unseren Weg – sportlich und auch mit Blick auf die Entwicklung von Kaderwerten“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder: „Nach seinen Leistungen auf Schalke ist er natürlich ein sehr begehrter Spieler auf dem Markt. Mit der Verlängerung geben wir ihm auch die Anerkennung für seine Leistungen.“

El-Faouzi bestritt in der Aufstiegs-Saison alle 34 Ligaspiele von Beginn an, 31 davon über die volle Spielzeit. Der 23-Jährige entwickelte sich als Dauerrenner schnell zum Leistungsträger, der andere Klubs auf sich aufmerksam machte. „Ich fühle mich auf Schalke und insbesondere in der Mannschaft sehr wohl. Wir haben gute Gespräche über meine Zukunft geführt“, sagte der laufstärkste Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison.