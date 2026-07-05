"Schichtbeginn" auf Schalke: "XXL-Herausforderung" beginnt

SID 05.07.2026 • 17:52 Uhr "Wir wissen, dass wir zwei Gänge höher schalten müssen", sagt Trainer Miron Muslic.

Gut zwei Monate nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 vor 3700 Fans mit großem Respekt vor der Aufgabe das Training für die neue Saison aufgenommen. Es warte eine „XXL-Herausforderung“ auf den Aufsteiger, sagte Trainer Miron Muslic am Sonntag: „Dieser Challenge wollen wir uns stellen, genauso wie letztes Jahr.“

Muslic sieht die Gelsenkirchener für das Oberhaus gut gerüstet. „Wir haben ein gesundes Fundament aufgebaut die letzten 12, 13 Monate. Unsere Struktur, unsere Organisation, unsere Prinzipien werden uns auch dieses Jahr den Weg zeigen und leiten“, sagte der 43-Jährige. „Wir wissen, dass die Bundesliga eine andere Herausforderung ist, dass wir zwei Gänge höher schalten müssen.“

Bei der öffentlichen Einheit auf den Trainingsplätzen nahe der Arena waren einige neue Gesichter dabei. So legten Junior Adamu, gekommen vom SC Freiburg, und Satoshi Tanaka (Fortuna Düsseldorf) im Dress der Königsblauen los.

Es sei „schon ein geiles Gefühl“, vor so vielen Fans zu trainieren, sagte Adamu, er sei aber davon „nicht überrascht“ gewesen: „Es ist schön zu sehen, wie viele Leute das sind.“

Nicht dabei waren unter anderem die WM-Fahrer Edin Dzeko, Nikola Katic und Dejan Ljubicic. Emil Höjlund absolviert ein individuelles Programm in Dänemark, Felipe Sanchez und Luca Podlech sind für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt.