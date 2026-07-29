Verletzungs-Schock bei Schalke

SID 29.07.2026 • 12:12 Uhr Adrian Gantenbein hatte sich im Testspiel am Samstag verletzt. Sein Ausfall könnte auf der rechten Schiene zu einem personellen Engpass führen.

Gut einen Monat vor dem ersten Ligaspiel muss Fußball-Bundesligist Schalke 04 den Ausfall seines rechten Schienenspielers Adrian Gantenbein verkraften.

Wie der Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Schweizer am rechten Sprunggelenk verletzt und „wird mehrere Wochen“ fehlen.

Beim Test gegen Fagiano Okayama (3:1) am vergangenen Samstag im Trainingslager in Österreich waren die Beschwerden aufgetreten.

Schalke: Muss Muslic jetzt umstellen?

Trainer Miron Muslic dürfte angesichts des Ausfalls etwas ins Grübeln kommen, in der Vorbereitung hatte er eine Dreierkette mit Schienenspielern wie Gantenbein getestet.