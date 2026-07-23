Leipziger WM-Teilnehmer verlässt die Bundesliga

SID 23.07.2026 • 18:59 Uhr Ablösefreier Wechsel: Xaver Schlager zieht es in die Premier League. Dort wartet ein Landsmann als Trainer.

Mittelfeldspieler Xaver Schlager wechselt ablösefrei von RB Leipzig zu Nottingham Forest. Das gab der englische Erstligist am Donnerstag auf seiner Website bekannt.

Damit spielt der österreichische Nationalspieler künftig unter seinem Landsmann Oliver Glasner, der erst kürzlich als Trainer bei Forest unterschrieben hatte. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg zwischen 2019 und 2021.

Premier League: Schlager trifft auf Landsmann Glasner

Für den deutschen Geschäftsführer Sport bei Nottingham, George Syrianos, war das ein entscheidender Punkt: „Xaver hat bei Wolfsburg eine erfolgreiche Zeit mit Oliver verbracht, was ihm die Eingewöhnung in den Kader erleichtern und ihm ein Verständnis dafür vermitteln wird, welche Anforderungen an die Spieler gestellt werden.“

Der 28-Jährige spielte zuletzt vier Jahre in Leipzig, gewann sowohl den DFB-Pokal als auch den Supercup und war in der abgelaufenen Saison als Vize-Kapitän einer der wichtigsten Leistungsträger beim Bundesligadritten.