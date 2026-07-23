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Leipziger WM-Teilnehmer verlässt die Bundesliga

Leipzig-Profi verlässt die Bundesliga

Ablösefreier Wechsel: Xaver Schlager zieht es in die Premier League. Dort wartet ein Landsmann als Trainer.
RB Leipzig verpflichtet mit Maxime Estève für eine Summe von 25 Millionen Euro einen weiteren Franzosen. Der Innenverteidiger kennt Bayern-Trainer Vincent Kompany vom FC Burnley.
SID
Ablösefreier Wechsel: Xaver Schlager zieht es in die Premier League. Dort wartet ein Landsmann als Trainer.

Mittelfeldspieler Xaver Schlager wechselt ablösefrei von RB Leipzig zu Nottingham Forest. Das gab der englische Erstligist am Donnerstag auf seiner Website bekannt.

Damit spielt der österreichische Nationalspieler künftig unter seinem Landsmann Oliver Glasner, der erst kürzlich als Trainer bei Forest unterschrieben hatte. Beide kennen sich noch aus der gemeinsamen Zeit beim VfL Wolfsburg zwischen 2019 und 2021.

Premier League: Schlager trifft auf Landsmann Glasner

Für den deutschen Geschäftsführer Sport bei Nottingham, George Syrianos, war das ein entscheidender Punkt: „Xaver hat bei Wolfsburg eine erfolgreiche Zeit mit Oliver verbracht, was ihm die Eingewöhnung in den Kader erleichtern und ihm ein Verständnis dafür vermitteln wird, welche Anforderungen an die Spieler gestellt werden.“

Der 28-Jährige spielte zuletzt vier Jahre in Leipzig, gewann sowohl den DFB-Pokal als auch den Supercup und war in der abgelaufenen Saison als Vize-Kapitän einer der wichtigsten Leistungsträger beim Bundesligadritten.

Zudem bringt er reichlich Erfahrung in der Champions League und der Europa League mit und stand bei der WM 2026 bei allen vier Spielen der Österreicher in der Startelf.

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