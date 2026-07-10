Sechster Neuzugang: Werder verpflichtet WM-Keeper

SID 10.07.2026 • 19:29 Uhr Werder Bremen verpflichtet den österreichischen Nationaltorhüter Alexander Schlager. Die Rolle des Stammtorhüters dürfte damit durchaus Dynamik bereithalten.

Der Kader von Werder Bremen wächst weiter. Der Fußball-Bundesligist hat den österreichischen Nationaltorhüter Alexander Schlager verpflichtet und damit sein Torwartteam komplettiert, das teilte der Klub am Freitag mit.

Schlager, zuletzt noch bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko im Einsatz, kommt von Red Bull Salzburg. Eine Vertragslaufzeit nannte Werder nicht.

„Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwartteam in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder.

Bereits der sechste Neuzugang von Werder

Die Rolle des Stammtorhüters dürfte damit durchaus Dynamik bereithalten. Nach dem Abschied von Torhüter Mio Backhaus zum SC Freiburg hatte Bremen Karl Hein fest verpflichtet und zunächst zur Nummer eins ausgerufen. Der 24-jährige Este war zuvor vom englischen Meister FC Arsenal ausgeliehen. Die weiteren Torhüter sind Routinier Markus Kolke und Talent Stefan Smarkalev.