Sickinger wechselt von Elversberg nach Darmstadt

Bei dem Bundesliga-Aufsteiger Elversberg war der Mittelfeldakteur Carlo Sickinger zuletzt nicht mehr so häufig zum Einsatz gekommen.

Bei dem Bundesliga-Aufsteiger Elversberg war der Mittelfeldakteur Carlo Sickinger zuletzt nicht mehr so häufig zum Einsatz gekommen.

Abgang beim Bundesliga-Neuling SV Elversberg: Der defensive Mittelfeldspieler Carlo Sickinger verlässt die Saarländer und läuft künftig für den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 auf. Das gaben beide Klubs am Montag bekannt.

Sickinger war im Winter der Saison 2021/22 nach Elversberg gewechselt, zunächst auf Leihbasis, später wurde er fest verpflichtet. Der 28-Jährige war lange eine wichtige Kraft des Teams, in der vergangenen Aufstiegssaison verringerten sich seine Einsatzzeiten jedoch. Sein ursprünglich noch für ein Jahr gültiger Vertrag in Elversberg wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie es von der SVE hieß.