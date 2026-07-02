Spielplan steht: Südschlager zum Auftakt, Klassiker im Herbst

SID 02.07.2026 • 11:27 Uhr Die Fans können sich ab sofort die wichtigsten Saisontermine markieren.

Südschlager zum Auftakt, Nordderby im November, deutscher „Klassiker“ am achten Spieltag: Die Bundesliga hat am Donnerstag ihren Spielplan veröffentlicht, alle Höhepunkte stehen nun fest. Den Auftakt der 64. Spielzeit machen, wie bereits am Vortag angekündigt, Rekordmeister Bayern München und Pokalfinalist VfB Stuttgart. Übertragen wird die Partie um 20.30 von Sat.1 und Sky.

Vizemeister Borussia Dortmund startet mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV und tritt Ende Oktober/Anfang November zum großen Duell mit Doublesieger Bayern an. Für viele Fans im Norden ist das Duell zwischen Werder Bremen und dem HSV ein absoluter Pflichttermin – das emotionale Duell steigt am zehnten Spieltag.

In den vergangenen Tagen waren bereits weitere Auftaktpartien bekannt geworden. Aufsteiger SV Elversberg beginnt seine Bundesliga-Geschichte zu Hause gegen Bayer Leverkusen und empfängt am dritten Spieltag Harry Kane und Co. vom FC Bayern. Das erste Revierderby zwischen Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt am zwölften Spieltag Anfang Dezember in Gelsenkirchen. Das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wurde für den fünften Spieltag angesetzt.

Mit der Partie FC Bayern gegen den VfB war die vergangene Saison zu Ende gegangen. Im Pokalfinale in Berlin setzte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mit 3:0 durch. Alle drei Treffer erzielte Stürmerstar Harry Kane, der aktuell bei der WM in Nordamerika für England im Einsatz ist.

Der erste Bundesliga-Spieltag:

Freitag, 28. August:

Bayern München – VfB Stuttgart (20.30)

Samstag/Sonntag, 29./30. August:

Borussia Dortmund – Hamburger SV

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

SC Freiburg – Werder Bremen

FC Augsburg – Schalke 04

FSV Mainz 05 – SC Paderborn

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

1. FC Köln – TSG Hoffenheim