Stuttgart startet Vorbereitung ohne DFB-Trio

SID 16.07.2026 • 17:49 Uhr Insgesamt fehlten zum Auftakt sieben WM-Fahrer und auch der Kapitän. Dafür waren zwei Leihrückkehrer und ein Neuzugang dabei.

Ohne seine sieben WM-Fahrer um das DFB-Trio Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav hat der Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Beim Trainingsauftakt am Donnerstag begrüßte Trainer Sebastian Hoeneß vor 1000 Fans auf dem neuen Trainingsplatz „M1“ 26 Feldspieler und vier Torhüter, darunter auch Neuzugang Grischa Prömel sowie die beiden Leihrückkehrer Dennis Seimen und Laurin Ulrich.

Neben Stiller, Leweling und Undav, die nach dem frühen deutschen WM-Aus noch „ein paar freie Tage genießen“ (VfB-Mitteilung), fehlten auch die weiteren WM-Teilnehmer Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina), Bilal El Khannouss (Marokko), Luca Jaquez (Schweiz) und Jeremy Arévalo (Ecuador). Zudem weilte auch Kapitän Atakan Karazor, der mit der Türkei die WM-Vorbereitung absolviert hatte, noch im Urlaub.