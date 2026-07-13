Talent des FC Bayern schon wieder verletzt!

Ist das bitter: Tarek Buchmann von den Amateuren des FC Bayern hat sich schon wieder verletzt und musste sogar operiert werden.
Bayern-Talent schon wieder verletzt
Wie der Verein bekanntgab, liegt bei Buchmann eine Verletzung am Syndesmoseband vor. Die OP sei erfolgreich verlaufen.
Buchmann muss schon wieder pausieren
Erst vor vier Monaten hatte Buchmann nach langer Leidenszeit und einer Fußverletzung sein Comeback gegeben. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Nürnberg verliehen und debütierte am 14. März in der 2. Bundesliga.
Buchmann wurde in seiner Karriere immer wieder von schweren Verletzungen geplagt. Ein Rückschlag reihte sich an den anderen. Sowohl in der Saison 2023/24 als auch in der Spielzeit 2024/25 kam er nicht über zwei Einsätze hinaus.
FC Bayern: Zwei weitere Youngster fallen aus
Die Bayern gaben außerdem bekannt, dass auch Noah Codjo-Evora bis auf Weiteres ausfällt. Bei ihm liegt eine Fraktur der Mittelhandknochen vor. Auch er wurde erfolgreich operiert.
Zudem zog sich David Heindl eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Er arbeitet schon in der Reha an seiner Rückkehr.