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Talent des FC Bayern schon wieder verletzt!

Bayern-Talent schon wieder verletzt

Tarek Buchmann fällt bis auf Weiteres aus. Der Pechvogel des FC Bayern hat sich schon wieder verletzt. Zwei weitere Youngster müssen ebenfalls pausieren.
Laut Footyheadlines soll das neue dritte Trikot des FC Bayern München für die Saison 2026/27 in einem marineblau-lila Design mit orangeroten Logos erscheinen. Ob das Trikot jedoch so aussieht, das bleibt abzuwarten.
Julius Schamburg
Tarek Buchmann fällt bis auf Weiteres aus. Der Pechvogel des FC Bayern hat sich schon wieder verletzt. Zwei weitere Youngster müssen ebenfalls pausieren.

Ist das bitter: Tarek Buchmann von den Amateuren des FC Bayern hat sich schon wieder verletzt und musste sogar operiert werden.

Wie der Verein bekanntgab, liegt bei Buchmann eine Verletzung am Syndesmoseband vor. Die OP sei erfolgreich verlaufen.

Buchmann muss schon wieder pausieren

Erst vor vier Monaten hatte Buchmann nach langer Leidenszeit und einer Fußverletzung sein Comeback gegeben. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Nürnberg verliehen und debütierte am 14. März in der 2. Bundesliga.

Buchmann wurde in seiner Karriere immer wieder von schweren Verletzungen geplagt. Ein Rückschlag reihte sich an den anderen. Sowohl in der Saison 2023/24 als auch in der Spielzeit 2024/25 kam er nicht über zwei Einsätze hinaus.

FC Bayern: Zwei weitere Youngster fallen aus

Die Bayern gaben außerdem bekannt, dass auch Noah Codjo-Evora bis auf Weiteres ausfällt. Bei ihm liegt eine Fraktur der Mittelhandknochen vor. Auch er wurde erfolgreich operiert.

Zudem zog sich David Heindl eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Er arbeitet schon in der Reha an seiner Rückkehr.

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