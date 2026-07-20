Trainingsauftakt: FC Bayern beginnt Bundesliga-Vorbereitung - viele Stars fehlen noch

SPORT1 20.07.2026 • 08:30 Uhr Als letzter Bundesligist nimmt heute auch der FC Bayern die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison auf. Viele Profis werden aber noch fehlen.

Am Montag beginnt der FC Bayern mit der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Bundesliga.

Am Tag nach dem WM-Finale steht beim Rekordmeister die Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe im Verlauf der Woche schließlich auch auf dem Trainingsplatz unter Leitung von Coach Vincent Kompany gearbeitet wird.

FC Bayern: Trainingsauftakt und erster Test

Die Profis, die an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen haben, werden nach und nach ins Training einsteigen – wie die Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari. Bei Letzterem steht nach seiner Verletzung bei der WM noch eine Diagnose aus.