Trainingsauftakt: FC Bayern beginnt Bundesliga-Vorbereitung - viele Stars fehlen noch

Am Montag beginnt der FC Bayern mit der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Bundesliga.
Trainingsauftakt beim FC Bayern
Als letzter Bundesligist nimmt heute auch der FC Bayern die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison auf. Viele Profis werden aber noch fehlen.
Am Montag beginnt der FC Bayern mit der Saison-Vorbereitung
© IMAGO/Lackovic
Am Tag nach dem WM-Finale steht beim Rekordmeister die Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe im Verlauf der Woche schließlich auch auf dem Trainingsplatz unter Leitung von Coach Vincent Kompany gearbeitet wird.
FC Bayern: Trainingsauftakt und erster Test
Die Profis, die an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teilgenommen haben, werden nach und nach ins Training einsteigen – wie die Neuzugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari. Bei Letzterem steht nach seiner Verletzung bei der WM noch eine Diagnose aus.
Richtig gefordert werden die Bayern erstmals am kommenden Samstag, wenn es zum ersten Testspiel bei der SV Wehen Wiesbaden geht. Im Anschluss reisen die Münchner vom 27. bis 30. Juli ins Trainingslager an den Tegernsee.