Trainingsstart: Hütter beginnt zweite Eintracht-Amtszeit

SID 13.07.2026 • 11:16 Uhr Der Coach soll nach einer schwachen Saison an alte Erfolge anknüpfen.

Adi Hütter ist am Montag in seine zweite Amtszeit als Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gestartet. Der Österreicher begrüßte seine Schützlinge beim Trainingsauftakt zur Saisonvorbereitung am Vormittag mit einer kurzen Ansprache. Etwa 2000 Zuschauer begrüßten die Profis mit Applaus.

Der 56 Jahre alte Hütter kehrt nach fünf Jahren zur Eintracht zurück. Der Coach hat einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben und übernimmt als Nachfolger des gescheiterten Albert Riera. Hütter hatte die Hessen bereits von 2018 bis 2021 trainiert und dabei unter anderem das Halbfinale in der Europa League sowie im DFB-Pokal erreicht.

Nach seiner ersten Amtszeit hatte Hütter die Hessen Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen, was für Unmut in Frankfurt gesorgt hatte. Für die Art und Weise hatte sich der Trainer zuletzt entschuldigt. Zuletzt war Hütter für die AS Monaco tätig, die er zweimal in die Champions League führte.