TV-Schlappe! Bundesliga verliert offenbar Millionen

Philipp Heinemann 15.07.2026 • 19:42 Uhr Die Bundesliga stellt sich im Ausland neu auf - muss mit Blick auf den TV-Markt in den USA aber künftig wohl auf viel Geld verzichten.

Die Bundesliga kassiert für die TV-Rechte in den USA in den kommenden Jahren offenbar deutlich weniger Geld. Die Partien der höchsten deutschen Spielklasse werden künftig vom TV-Sender USA Network und dem Streamingdienst Fandango übertragen.

Der Deal bringt der Bundesliga laut The Athletic über fünf Jahre hinweg 100 Millionen Dollar (gut 87 Millionen Euro) ein. Das macht 17,4 Mio. Euro pro Jahr. Bislang war ESPN der deutsche TV-Partner in den Staaten, der pro Jahr knapp 30 Millionen zahlte.

Das steckt hinter den geringeren Bundesliga-Einnahmen

Die Bild-Zeitung schreibt, dass die Bundesliga die finanziellen Einbußen bewusst in Kauf genommen habe. Denn anders als bei der Vereinbarung mit ESPN sollen nun nicht mehr nur Topspiele zu sehen sein. Man erhofft sich offenbar eine größere Reichweite.

In dem Bericht ist allerdings auch davon die Rede, dass sich die fehlende sportliche Attraktivität der Bundesliga negativ auf die Verhandlungen ausgewirkt habe. So verfüge der deutsche Fußball abseits vom FC Bayern kaum über Strahlkraft, der ungleiche und daher wenig spannende Wettbewerb zwischen dem Rekordmeister und den restlichen Teams tue sein Übriges.