Überraschender Auftritt von Nick Woltemade

Nick Woltemade ist nach dem DFB-Aus bei der Weltmeisterschaft bereits wieder ins Training eingestiegen – allerdings nicht bei seinem Klub Newcastle United in England. Stattdessen schlug Woltemade am Donnerstag bei seinem Ex-Klub SV Werder Bremen auf.
Überraschender Auftritt von Woltemade
Über die sozialen Kanäle des Klubs teilte der Bundesligist einen Schnappschuss des deutschen Nationalspielers im Training. „Zu Hause ist es doch am schönsten. Nick Woltemade trainiert während seines Urlaubs für ein paar Tage in Bremen. Schön, dass du hier bist“, schrieben die Werderaner auf Instagram.
Woltemade ist gebürtiger Bremer und war insgesamt knapp 14 Jahre im Verein, bevor er 2024 ablösefrei nach Stuttgart zog. Ein Jahr später bezahlten die Magpies mindestens 75 Millionen Euro Ablöse für den talentierten Offensivspieler.
Bei der WM wurde der 24-Jährige zu einer der tragischen Figuren, obwohl er lediglich 32 Minuten Einsatzzeit auf dem Platz zu verzeichnen hatte. Doch im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale vergab Woltemade vom Punkt.