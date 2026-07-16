Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Überraschender Auftritt von Nick Woltemade

Überraschender Auftritt von Woltemade

Nick Woltemade lässt sich überraschenderweise bei seinem Ex-Klub im Training blicken.
Deutschland scheidet bei der WM gegen Paraguay im Elfmeterschießen aus. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah verschießen aus deutscher Sicht vom Punkt.
Johannes Behm
Nick Woltemade lässt sich überraschenderweise bei seinem Ex-Klub im Training blicken.

Nick Woltemade ist nach dem DFB-Aus bei der Weltmeisterschaft bereits wieder ins Training eingestiegen – allerdings nicht bei seinem Klub Newcastle United in England. Stattdessen schlug Woltemade am Donnerstag bei seinem Ex-Klub SV Werder Bremen auf.

Über die sozialen Kanäle des Klubs teilte der Bundesligist einen Schnappschuss des deutschen Nationalspielers im Training. „Zu Hause ist es doch am schönsten. Nick Woltemade trainiert während seines Urlaubs für ein paar Tage in Bremen. Schön, dass du hier bist“, schrieben die Werderaner auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Woltemade ist gebürtiger Bremer und war insgesamt knapp 14 Jahre im Verein, bevor er 2024 ablösefrei nach Stuttgart zog. Ein Jahr später bezahlten die Magpies mindestens 75 Millionen Euro Ablöse für den talentierten Offensivspieler.

Bei der WM wurde der 24-Jährige zu einer der tragischen Figuren, obwohl er lediglich 32 Minuten Einsatzzeit auf dem Platz zu verzeichnen hatte. Doch im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale vergab Woltemade vom Punkt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite