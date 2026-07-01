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Union Berlin verpflichtet Nsoki nach Leihe fest

Union verpflichtet Abwehrspieler fest

Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki nach dessen einjähriger Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet. Dies verkündete der Klub am Mittwoch.
Union Berlin hat Mauro Lustrinelli als neuen Trainer vorgestellt. Zuvor wurde der 50-Jährige mit dem FC Thun Schweizer Meister und entscheidet sich somit gegen eine mögliche Champions League-Teilnahme
SID
Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki nach dessen einjähriger Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet. Dies verkündete der Klub am Mittwoch.

Der 1. FC Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki nach seiner einjährigen Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet. Das verkündeten die Berliner am Mittwoch. Der 27-Jährige spielte bereits seit Ende Juli 2025 für Union.

„Stanley hat sich trotz eines schwierigen Starts schnell in die Mannschaft integriert und gezeigt, wie wertvoll er für unser Spiel sein kann“, sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt: „Seine Vielseitigkeit, sein Zweikampfverhalten und sein Spielverständnis passen sehr gut zu Union.“

Der Franzose hatte kurz nach seinem Wechsel zu Union eine Verletzungspause einlegen müssen, kam anschließend aber noch auf 14 Pflichtspiele und steuerte ein Tor zum Klassenerhalt der Eisernen bei.

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