Union Berlin verpflichtet Nsoki nach Leihe fest

SID 01.07.2026 • 11:21 Uhr Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki nach dessen einjähriger Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet. Dies verkündete der Klub am Mittwoch.

Der 1. FC Union Berlin hat Innenverteidiger Stanley Nsoki nach seiner einjährigen Leihe von der TSG Hoffenheim fest verpflichtet. Das verkündeten die Berliner am Mittwoch. Der 27-Jährige spielte bereits seit Ende Juli 2025 für Union.

„Stanley hat sich trotz eines schwierigen Starts schnell in die Mannschaft integriert und gezeigt, wie wertvoll er für unser Spiel sein kann“, sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt: „Seine Vielseitigkeit, sein Zweikampfverhalten und sein Spielverständnis passen sehr gut zu Union.“