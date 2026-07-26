VfB Stuttgart präsentiert Rekordzahlen

SID 26.07.2026 • 14:00 Uhr Erfreuliche Nachrichten aus Stuttgart: Der VfB präsentiert bei seiner Mitgliederversammlung Rekordzahlen.

Der VfB Stuttgart hat bei seiner Mitgliederversammlung Rekordzahlen präsentiert. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die ausgegliederte VfB Stuttgart 1893 AG einen Gesamtertrag von 383,6 Millionen Euro, der Gewinn nach Steuern lag bei 22,5 Millionen Euro. Zugleich wuchs das Eigenkapital auf 83,4 Millionen Euro.

„Wachstum und Profitabilität gehen beim VfB Stuttgart Hand in Hand“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle bei der Präsentation der Zahlen am Sonntag. „Wir konnten Umsätze, Gewinne und Eigenkapital gleichzeitig steigern. Das ist ein Zeichen für gesundes und nachhaltiges Wachstum.“