Während Renovierungen: Tribüne im Weserstadion eingestürzt

SID 08.07.2026 • 16:19 Uhr Bei den Umbauarbeiten in Bremen wurde jedoch niemand verletzt.

Bei der Modernisierung des Bremer Weserstadions ist eine Tribüne eingestürzt. Wie der Fußball-Bundesligist SV Werder am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, es wurde jedoch niemand verletzt.

„Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können“, sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.

Der Einsturz im Oberrang wurde durch die unbeabsichtigte Beschädigung einer tragenden Säule verursacht. Ursprünglich sollten dort lediglich Fensterscheiben entfernt werden. Für die weiteren Tribünenteile bestehe dem Klub zufolge jedoch keine Einsturzgefahr.