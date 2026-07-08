Werder Bremen: Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Maximilian Huber 08.07.2026 • 16:19 Uhr Bei Modernisierungsarbeiten im Weserstadion in Bremen ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Teil der seitlichen Tribüne in der Ostkurve ist eingebrochen.

Großer Schock bei Werder Bremen! Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilte, ist es bei der Modernisierung des Weserstadions zu einem Zwischenfall gekommen.

„Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt. Dadurch kam es zu einem Teileinsturz des Tribünenbereiches im Oberrang Block 53“, schrieb der Bundesligist in einer Mitteilung auf der vereinseigenen Webseite.

Kein Personenschaden nach Tribüneneinsturz

Beim Tribüneneinsturz im Oberrang sind laut Werder keine Personen zu Schaden gekommen. Für weitere Tribünenteile besteht keine Einsturzgefahr, so der Klub.

„Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können“, erklärt Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.