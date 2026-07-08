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Werder Bremen: Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Tribüne im Weserstadion eingebrochen

Bei Modernisierungsarbeiten im Weserstadion in Bremen ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Teil der seitlichen Tribüne in der Ostkurve ist eingebrochen.
Vor dem Finale im DFB-Pokal 2025/26 erinnert sich Ivan Klasnic zurück an die Double-Saison 2003/04 mit Werder Bremen. Im großen SPORT1-Interview verrät er, welche Erinnerungen das Endspiel in ihm auslöst, warum eine peinliche Klatsche die legendäre Werder-Saison erst ermöglichte und wie ihm die Trophäen von damals auf dramatische Weise abhanden kamen.
Maximilian Huber
Bei Modernisierungsarbeiten im Weserstadion in Bremen ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Teil der seitlichen Tribüne in der Ostkurve ist eingebrochen.

Großer Schock bei Werder Bremen! Wie der Verein am Mittwochnachmittag mitteilte, ist es bei der Modernisierung des Weserstadions zu einem Zwischenfall gekommen.

„Im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, bei dem Fensterscheiben entfernt werden sollten, wurde unbeabsichtigt eine tragende Säule beschädigt. Dadurch kam es zu einem Teileinsturz des Tribünenbereiches im Oberrang Block 53“, schrieb der Bundesligist in einer Mitteilung auf der vereinseigenen Webseite.

Kein Personenschaden nach Tribüneneinsturz

Beim Tribüneneinsturz im Oberrang sind laut Werder keine Personen zu Schaden gekommen. Für weitere Tribünenteile besteht keine Einsturzgefahr, so der Klub.

„Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können“, erklärt Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.

Im Weserstadion, das im Rahmen der Modernisierungen außerdem ein neues Rasensystem sowie eine digitale Mittelrangbande erhält, soll am 15. August das erste Testspiel der Bremer gegen den französischen Erstligisten AJ Auxerre stattfinden.

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