"Wieder nur der FC Bayern und wir": Harte Kritik von der BVB-Spitze

Lars Hinzberg 27.07.2026 • 14:19 Uhr Vor der Asienreise des BVB übt Geschäftsführer Carsten Cramer deutliche Kritik an der Bundesligakonkurrenz. Während der Trainingstour kommt es für die Borussen außerdem zu einem besonderen Wiedersehen.

Scharfe Kritik von der BVB-Spitze: Carsten Cramer, Sprecher der Geschäftsführung der Schwarzgelben, hat große Teile der Bundesligakonkurrenz für ihre Sommervorbereitung kritisiert. Den Ligarivalen fehle es bei der internationalen Vermarktung an Mut, monierte er.

„Eine im Ausland viel mutigere Bundesliga“ wünschte er sich im WAZ-Interview. „Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen – und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen. Dass nach der WM wieder nur die Bayern und wir auf Reisen gehen, finde ich schade.“

BVB auf Sommertour in Japan

Der Vizemeister brach am 26. Juli zur Vorbereitungstour nach Japan auf. Neben Testspielen gegen Cerezo Osaka, wo man auf Ex-Borusse Shinji Kagawa trifft, und den FC Tokyo stehen vor allem auch PR-Termine auf dem Programm.

„Es wird sicher sehr viel weniger Training sein als vielleicht erwartet“, erklärte Trainer Niko Kovac schon vorab. „Aber wir gehen in der dritten Trainingswoche ohnehin mit der Belastung runter.“

Auf einige bekannte Gesichter und Fanlieblinge werden die Fans dabei jedoch verzichten müssen. Die WM-Fahrer Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer fehlen im Aufgebot ebenso wie die verletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck.