Bundesliga-Abgang auf eigenen Wunsch

SID 03.07.2026 • 11:40 Uhr Cédric Zesiger wechselt vorzeitig und verlässt Augsburg auf eigenen Wunsch.

Cédric Zesiger wechselt auf eigenen Wunsch vom FC Augsburg zu den Young Boys Bern. Wie der Bundesligaklub am Freitag mitteilte, kehrt der 28-Jährige nach drei Jahren in die Schweiz zurück und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031.

„Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich mich beim FCA immer sehr wohlgefühlt habe“, sagte Zesiger: „Für mich persönlich ist es aber sehr wichtig, wieder näher an meiner Heimat zu sein. Ich habe die Zeit in der Bundesliga sehr genossen und bin stolz, sagen zu können, dass ich mir meinen Platz im Team erarbeitet habe.“

Der Innenverteidiger war bereits von 2019 bis 2023 im Berner Trikot aufgelaufen und hatte mit dem Schweizer Klub drei Meistertitel sowie zwei Pokalsiege gefeiert.