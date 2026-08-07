0:7! Eintracht Frankfurt kassiert böse Klatsche

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist sechs Tage vor dem Pflichtspielauftakt böse unter die Räder gekommen. Die Mannschaft des Trainer-Rückkehrers Adi Hütter unterlag beim englischen Erstligisten FC Brentford 0:7 (0:3) und präsentierte sich in ganz schwacher Verfassung.
0:7! Frankfurt kassiert böse Klatsche
Die Hessen präsentieren sich vor dem Pflichtspielstart in bedenklicher Verfassung. Dazu kommen Sorgen um den Kapitän.
Die Gäste bekamen überhaupt keinen Zugriff und die Abwehr wackelte wie in der vergangenen Saison bedenklich. Brentford nutzte die Schwächen der Hessen eiskalt aus. Der Ex-Freiburger Kevin Schade erzielte zwei Treffer.
Dazu kamen auch noch Sorgen um den Spielführer: Robin Koch musste noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Jeremiaha Maluze ins Spiel.
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Der 30-Jährige, der zuvor zwei Gegentore mitverschuldete, verließ den Platz sichtlich emotional. Eine offizielle Diagnose steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch aus.
Frankfurt spielt am Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten SC St. Tönis. Zum Ligastart gastiert die Eintracht am 29. August bei Union Berlin.