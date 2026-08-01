Jetzt offiziell: Köln holt England-Juwel in die Bundesliga

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat kurz vor Transferschluss einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Vom englischen Klub Tottenham Hotspur kommt der 19 Jahre alte Mikey Moore für eine Saison auf Leihbasis nach Köln.
Neues Juwel: Köln macht Coup offiziell
Der FC, der mit einem 3:2 gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison gestartet war, verspricht sich von dem Transfer „Dynamik und Unbekümmertheit“, wie Geschäftsführer Thomas Kessler betonte.
Kessler lobt U-Nationalspieler
„Trotz seines jungen Alters hat Mikey bereits eine bemerkenswerte Reife. Er verfügt über eine hohe technische Qualität, ist kreativ und mutig im Eins-gegen-eins“, sagte Kessler über den englischen U19-Nationalspieler.
Moore versprach, er wolle „der Mannschaft mit möglichst vielen Toren und Vorlagen helfen.“
Erst die jüngsten Transfers der Spurs mit Savinho und Omar Marmoush ebneten den Weg für den Wechsel. In Köln soll Moore jene Spielpraxis erhalten, die ihm den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen soll. Der Youngster wurde in der Nachwuchsakademie von Tottenham ausgebildet. Im Sommer 2025 ging er leihweise zu den Glasgow Rangers.
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