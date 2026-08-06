Absurder Ticket-Boom beim FC Bayern

Alina Heidenreich 06.08.2026 • 11:38 Uhr Vor dem Bundesliga-Start gibt Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen Details bezüglich der Ticketnachfrage beim FC Bayern preis. Dabei nennt er fast schon absurde Zahlen.

Der Hype um den FC Bayern München erreicht seinen nächsten Höhepunkt. Der sportliche Erfolg des deutschen Rekordmeisters spiegelt sich auch in den Ticketanfragen für die kommende Bundesliga-Saison 2026/27 wider. Das verriet Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen zuletzt auf einer Münchner Presseveranstaltung und nannte dabei fast schon absurde Zahlen.

„Die Anzahl der Ticketanfragen, die wir aktuell erhalten, ist absolut unglaublich“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund „hatten wir fast 350.000 Anfragen“, erläuterte Dreesen. In die Münchner Allianz Arena passen derzeit 75.000 Zuschauer. Der Double-Sieger könnte somit sein Stadion gegen den BVB rund fünfmal füllen.

Für das Heimspiel mit dem geringsten Interesse wurden trotzdem unglaubliche 135.000 Anfragen gestellt. Den Namen des aus Fan-Sicht unbeliebtesten Gegners wollte Dreesen nicht verraten. „Wir könnten jedes Stadion im Land mit unseren eigenen Fans füllen, auch bei Auswärtsspielen. Das ist keine Arroganz, sondern einfach eine Tatsache.“

„Das habe ich noch nie erlebt“

Dreesen, der seit 2013 Teil des Vorstands des FC Bayern München ist, ist selbst von der Attraktivität, die der deutsche Rekordmeister auszustrahlen scheint, überrascht.

„Das ist völlig irre […]. In den 14 Jahren, wo ich jetzt da bin, habe ich das noch nie erlebt“, sagte der 58-Jährige. Selbst nach dem direkten Champions-League-Gewinn sei der Andrang nicht so hoch gewesen wie aktuell.

FC Bayern mit zweitbilligster Dauerkarte der Liga

Auch bei den Preisen für die Dauerkarten überraschen die Münchner. Trotz ihres Stellenwerts als deutscher Rekordmeister zählen sie zu den günstigsten Anbietern.

180 Euro kostet die billigste Dauerkarte beim FC Bayern. Damit liegt der Klub auf Platz zwei der günstigsten Saisonkarten in der Bundesliga. Lediglich die Fans der TSG Hoffenheim (158 Euro) haben die Chance, ihre Dauerkarte noch preiswerter zu erwerben.

Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund verlangt für die billigste Dauerkarte 265,20 Euro von seinen Fans und liegt damit auf Rang 17 der billigsten Saisonkarten, wie aus einem Ranking von transfermarkt.de hervorgeht. Nur der SC Paderborn (265, 60 Euro) ist noch teurer.

Saisonstart steht kurz bevor

Der FC Bayern München startet am 28. August gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison.