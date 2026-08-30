"Alles gefehlt": Leverkusen nach Blamage bedient

SID 30.08.2026 • 06:08 Uhr Die Werkself lässt zum Auftakt ganz viele Dinge vermissen. Der Stammkeeper ist stinksauer.

Torhüter Mark Flekken nahm nach der üblen Blamage von Bayer Leverkusen beim Aufsteiger aus Elversberg kein Blatt vor den Mund. „Genau das, was wir uns am Anfang der Vorbereitung vorgenommen hatten, energisch auf dem Platz zu stehen, ins Pressing zu gehen, Schärfe ins Spiel hineinzubringen, mutig zu sein – das hat heute alles gefehlt“, sagte der Niederländer nach dem bitteren 2:3 (0:2): „Dazu kommt, dass wir körperlich nicht anwesend waren, vor allem in den ersten zehn Minuten der beiden Halbzeiten.“

Lukas Petkov (8.) und Cole Campbell (9.) brachten die Saarländer mit einem Doppelschlag binnen 61 Sekunden in Führung, David Mokwa (46.) legte 27 Sekunden nach der Pause nach. Das Aufbäumen der Werkself mit den Treffern von Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (90.+1) kam zu spät. „Eigentlich sollte die Leistung andersherum sein, dass wir sie aggressiv anlaufen, bespielen, überlaufen“, so Flekken: „Eine Erklärung kann ich im Moment gar nicht geben, es ist leer in meinem Schädel.“

Es habe „an mentaler Kapazität gefehlt, es hat an Energie gefehlt, es hat an Spielverständnis gefehlt“, führte Bayers Nummer eins aus: „Ich will jetzt hier auch nicht blind die ganze Mannschaft vor den Bus werfen. Es ist noch eine lange Saison, aber so darf und kann es nächste Woche auf jeden Fall nicht weitergehen.“ Das Team müsse den Auftritt „zügig aufarbeiten“. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht das erste Heimspiel gegen Union Berlin an.