Als Elvedi-Ersatz: Gladbach holt Itakura zurück

SID 20.08.2026 • 10:16 Uhr Nico Elvedi ist weg, Ko Itakura dafür zurück: Borussia Mönchengladbach hat die Lücke in der Abwehr schnell geschlossen.

Einen Tag nach dem Abgang von Nico Elvedi hat Borussia Mönchengladbach den Japaner Ko Itakura als Nachfolger zurückgeholt. Der Innenverteidiger, der bereits von 2022 bis 2025 am Niederrhein unter Vertrag gestanden hatte, unterschrieb einen Kontrakt bis 2030. Itakura kehrt damit ein Jahr nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam zurück.

Sportchef Rouven Schröder bestätigte, dass es bereits im vergangenen Winter Überlegungen gegeben habe, Itakura zurück nach Gladbach zu holen. „Was damals wie ein kühner Plan klang, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit ihm einen Spieler verpflichten konnten, der in Sachen Qualität und Erfahrung exakt dem Profil entspricht, welches wir nach dem Abgang von Nico Elvedi gesucht haben“, sagte er. „Dass er noch dazu ein alter Bekannter ist, der kaum Anlaufzeit benötigen wird und unbedingt zu uns zurück wollte, rundet das Ganze perfekt ab.“

Itakura, der mit Japan bei der WM im Sommer im Sechzehntelfinale gegen Brasilien ausgeschieden war, betonte, dass er die Borussia „vermisst“ habe: „Für mich fühlt es sich wieder wie zu Hause an“, sagte der 29-Jährige.