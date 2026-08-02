Amiri bleibt in Mainz: „Auf jeden Fall“

SID 02.08.2026 • 06:49 Uhr Der Nationalspieler verkündet die Nachricht bei einem Fanabend. Im Saal bricht daraufhin lauter Jubel aus.

Fußball-Nationalspieler Nadiem Amiri hat nach anhaltenden Wechselgerüchten ein Bekenntnis zu Mainz 05 abgegeben. „Über mich wurde ja viel geschrieben. Ich habe mich heute mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben“, sagte der 29-Jährige am Samstag bei einem Fanabend im Rahmen des Mainzer Trainingslagers. Im Saal brach daraufhin lauter Jubel aus.