Augsburg leiht Kabadayi erneut aus

SID 09.08.2026 • 11:31 Uhr Der FC Augsburg gibt Yusuf Kabadayi erneut auf Leihbasis ab. Für den 22-Jährigen geht es diesmal nach Kroatien – mit der Aussicht auf direkte Spielpraxis und internationale Einsätze.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt Offensivspieler Yusuf Kabadayi per Leihe an den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka ab. Wie der FCA am Sonntag mitteilte, wurden über die weiteren Modalitäten des Transfers Stillschweigen vereinbart.

„Der Wechsel nach Rijeka gibt Yusi die Möglichkeit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Da die Saison in Kroatien bereits begonnen hat, kann er direkt in den Wettbewerb einsteigen“, sagte Sportdirektor Benni Weber. Zudem ist der kroatische Klub bereits in der Qualifikation zur Conference League im Einsatz.

Kabadayi soll Spielpraxis sammeln