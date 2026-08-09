Augsburg leiht Kabadayi erneut aus

Fußball-Bundesligist FC Augsburg gibt Offensivspieler Yusuf Kabadayi per Leihe an den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka ab. Wie der FCA am Sonntag mitteilte, wurden über die weiteren Modalitäten des Transfers Stillschweigen vereinbart.
Kabadayi verlässt den FCA erneut
Der FC Augsburg gibt Yusuf Kabadayi erneut auf Leihbasis ab. Für den 22-Jährigen geht es diesmal nach Kroatien – mit der Aussicht auf direkte Spielpraxis und internationale Einsätze.
Der FC Augsburg leiht Offensivspieler Yusuf Kabadayi erneut aus
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„Der Wechsel nach Rijeka gibt Yusi die Möglichkeit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Da die Saison in Kroatien bereits begonnen hat, kann er direkt in den Wettbewerb einsteigen“, sagte Sportdirektor Benni Weber. Zudem ist der kroatische Klub bereits in der Qualifikation zur Conference League im Einsatz.
Kabadayi soll Spielpraxis sammeln
Kabadayi stammt aus der Jugend von Bayern München und war 2024 von Schalke 04 zum FC Augsburg gewechselt. In der Vorsaison spielte der 22-Jährige bereits auf Leihbasis beim türkischen Erstligisten Gaziantep FK. Dort kam der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler, der in Augsburg noch einen Vertrag bis 2028 hat, in 23 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.