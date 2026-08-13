Comeback von Bayern-Star rückt näher

SID 13.08.2026 • 09:57 Uhr Der Trainer der Bayern-Frauen freut sich auf das nahende Comeback von Lena Oberdorf.

Für Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf kommt der Supercup noch zu früh, ihr Comeback beim FC Bayern rückt aber näher. „Es ist beeindruckend, wie sie sich im Mannschaftstraining präsentiert. Sie ist mittlerweile mit vollem Kontakt dabei, es gibt für sie aktuell keine Einschränkungen mehr“, sagte Trainer José Barcala dem SID: „Hoffentlich können wir in zwei Wochen anfangen, ihr Spielzeit zu geben.“

Im vergangenen Oktober hatte die Mittelfeldspielerin nur 50 Tage nach dem Comeback ihren zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. „Sie entwickelt sich wirklich gut“, berichtete Barcala vor dem Saisonstart der Double-Gewinnerinnen am Samstag (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg in Ingolstadt.

Oberdorf bietet neue Optionen

Nach dem Abgang von England-Star Georgia Stanway freut sich der Spanier auf eine vielseitige Option im Mittelfeld: „Sie ist eine Box-to-Box-Spielerin, die auch ins letzte Drittel zieht. Und wenn sie ins letzte Drittel kommt, weiß sie, was zu tun ist.“

Barcala lobte Oberdorfs „gutes Timing, sie hat gute Laufwege, ist abgezockt, dazu sehr kraftvoll, und sie wird unserem Spiel viele Möglichkeiten geben. Sie kann als Sechserin spielen, aber sie kann auch im Zwischenraum agieren, weil sie beide Rollen sehr gut versteht.“