Bayer-Boss Carro mit Ansage in Richtung des FC Bayern!

SID 08.08.2026 • 06:03 Uhr Leverkusen steht vor einem Übergangsjahr. Schon sehr bald will der ehemalige Double-Sieger aber wieder ganz oben angreifen.

Geschäftsführer Fernando Carro und der ehemalige Double-Sieger Bayer Leverkusen wollen dem FC Bayern schon bald wieder Paroli bieten.

„Ich habe immer 2028 oder 2029 genannt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn es schon 2027 so weit wäre“, sagte Carro im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau über einen erneuten Angriff auf den Rekordmeister.

In der Saison 2023/24 hatte Bayer unter Trainer Xabi Alonso den Titellauf der Bayern unterbrochen und ungeschlagen die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewonnen. „Ich möchte eigentlich immer angreifen – aber das sollte auch für andere gelten, denn die Bundesliga braucht dringend mehr Abwechslung an der Spitze“, forderte der 62-Jährige in Richtung der anderen Verfolger.

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Für Bayer sieht er nach Tabellenplatz sechs in der letzten Saison jedoch eher ein Übergangsjahr. Das Team müsse unter seinem neuen Trainer Carles Martínez „wieder unser gewohntes Niveau erreichen“.