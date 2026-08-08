Bayer-Boss Carro mit Ansage in Richtung des FC Bayern!

Geschäftsführer Fernando Carro und der ehemalige Double-Sieger Bayer Leverkusen wollen dem FC Bayern schon bald wieder Paroli bieten.
Carro mit Ansage in Richtung Bayern
„Ich habe immer 2028 oder 2029 genannt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn es schon 2027 so weit wäre“, sagte Carro im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau über einen erneuten Angriff auf den Rekordmeister.
In der Saison 2023/24 hatte Bayer unter Trainer Xabi Alonso den Titellauf der Bayern unterbrochen und ungeschlagen die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewonnen. „Ich möchte eigentlich immer angreifen – aber das sollte auch für andere gelten, denn die Bundesliga braucht dringend mehr Abwechslung an der Spitze“, forderte der 62-Jährige in Richtung der anderen Verfolger.
Bundesliga: Leverkusen will in Top-16 in Europa
Für Bayer sieht er nach Tabellenplatz sechs in der letzten Saison jedoch eher ein Übergangsjahr. Das Team müsse unter seinem neuen Trainer Carles Martínez „wieder unser gewohntes Niveau erreichen“.
Dieses ist klar definiert: „Wir wollen konstant zu den besten vier Mannschaften in Deutschland und zu den besten 16 in Europa gehören. Nach dem Klubkoeffizienten sind wir derzeit sogar Neunter in Europa. Und wir wollen Titel gewinnen – ob im DFB-Pokal, in der Meisterschaft, der Europa League oder der Champions League“, sagte Carro.