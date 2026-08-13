Bayern-Abgang fix!

Benjamin Zügner 13.08.2026 • 18:12 Uhr Armindo Sieb verlässt den FC Bayern. Der Offensivmann wechselt in die USA.

Armindo Sieb verlässt den FC Bayern München. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Donnerstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Der 23-Jährige wechselt zum MLS-Klub Los Angeles FC in den USA, einem Partnerklub des deutschen Rekordmeisters.

„Wir freuen uns sehr, dass er nach Timothy Tillman nun der zweite Spieler ist, der über unseren Campus den Weg zu unserem ,Red&Gold‘-Partnerverein Los Angeles FC nimmt. Wir wissen, dass er dort in sehr guten Händen ist und den nächsten Schritt machen wird“, ließ sich Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung zitieren.

Der 23-Jährige war in den vergangenen beiden Jahren an den 1. FSV Mainz 05 verliehen und sammelte dort Spielpraxis.

Für die Rheinland-Pfälzer kam Sieb in der Bundesliga auf vier Treffer in 49 Einsätzen. Auch in der vergangenen Conference-League-Saison und im DFB-Pokal netzte er.

FC Bayern: Sieb verließ München schon zwei Mal

Zuvor hatte er sich den Münchner im Sommer 2020 angeschlossen und umgehend im DFB-Pokal sein Profidebüt feiern dürfen. Die Münchner gaben Sieb jedoch 2022 an die Spielvereinigung Greuther Fürth ab und nutzten zwei Jahre später eine Rückkaufoption.