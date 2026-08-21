Supercup? Gewissheit bei Jamal Musiala und Lennart Karl

SID 21.08.2026 • 10:59 Uhr Eine veränderte Medikation ist verantwortlich für die Zusammenbrüche. Der Trainer der Münchner blickt zuversichtlich auf die Rückkehr des 23-Jährigen.

Der FC Bayern wird ohne Jamal Musiala um den ersten Titel der neuen Saison spielen. Im Franz-Beckenbauer-Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr) werde der 23-Jährige „nicht im Kader stehen.“ Auch die länger verletzten Lennart Karl und Serge Gnabry stünden nicht zur Verfügung.

Musiala werde „jetzt noch individuell trainieren. Er hat bei seiner Behandlung was geändert, das hatte Nebenwirkungen. Deshalb ist es jetzt das erste und zweite Mal passiert“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag. Ob Musiala dann zum Ligastart am 28. August gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Musiala war beim Test des FC Bayern in Heidenheim am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengesackt. Er schrieb anschließend bei Instagram von „temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion“ zurückzuführen seien.

Kompany strahlt bei Musiala Ruhe aus

Laut Kompany gehe der Klub „schon seit längerer Zeit damit um. Der erste Schockmoment ist schon länger her. Für die Öffentlichkeit war es das erste Mal, da ist es normal, dass man sich viele Fragen stellt“, sagte der Belgier.

Der FC Bayern habe dagegen „viel mehr Informationen und die Situation viel besser verstanden. Wir haben auch jede Entscheidung getroffen mit der allerbesten Information von den allergrößten Experten“, so Kompany weiter: „Und deswegen ist bei uns auch keine Unruhe. Ich bin total ruhig.“

Es gelte jetzt eben, ergänzte Sportvorstand Max Eberl, „die Medikation wieder anzupassen, dass er wieder dahin kommt, wo wir schon waren, wo er eben sehr, sehr lange anfallsfrei gewesen ist. Und das ist die Aufgabe, die wir medizinisch begleiten und die Jamal lebt.“