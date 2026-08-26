Bayern verleiht Talent Chávez nach Magdeburg

SID 26.08.2026 • 12:53 Uhr Gleichzeitig verlängerte der Rekordmeister den Vertrag des 19-Jährigen.

Der FC Bayern verleiht sein Talent Felipe Chávez für eine Saison an den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Das gab der Fußball-Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Gleichzeitig wurde der Vertrag des 19 Jahre alten peruanischen Nationalspielers, der in der vergangenen Rückrunde bereits an den 1. FC Köln ausgeliehen war, bis 2028 verlängert.

In Köln habe Chávez, der vor allem im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommt, „die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gemacht und soll nun in Magdeburg weiter regelmäßig auf dem Platz stehen“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: „Wir haben seinen Vertrag verlängert, weil wir von seinem Potential für die Zukunft überzeugt sind.“