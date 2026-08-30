Offensivspieler Giannis Konstantelias wird dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wegen einer schweren Knieverletzung wie befürchtet lange fehlen. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Wie der BVB am Sonntag mitteilte, fällt Konstantelias monatelang aus.
Befürchtung bestätigt: Konstantelias erleidet Kreuzbandriss
„Diese Nachricht trifft uns sehr, denn Giannis hat in sehr kurzer Zeit schon gezeigt, warum wir in ihm einen tollen Spieler für Borussia Dortmund sehen. Jetzt gilt sein und unser Fokus jedoch erst einmal seiner Genesung. Dabei hat Giannis unsere volle Unterstützung“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.
Konstantelias hatte sich kurz nach der Pause (52.) bei einem Zweikampf mit Bakery Jatta das Knie verdreht. Der 23-Jährige, der zuvor zum 2:0 (45.+1) getroffen und mit seinen Dribblings begeistert hatte, konnte zwar auf beiden Beinen das Feld verlassen, wirkte aber sehr niedergeschlagen und musste von allen Seiten aufgebaut werden. „Das hat uns sehr getroffen, weil man schon gesehen hat, wie wichtig er sein kann“, sagte Trainer Niko Kovac.