Befürchtung bestätigt: Konstantelias erleidet Kreuzbandriss

SID 30.08.2026 • 18:04 Uhr Der Grieche hat sich wie befürchtet schwer verletzt. Er wird Borussia Dortmund damit monatelang fehlen.

Offensivspieler Giannis Konstantelias wird dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wegen einer schweren Knieverletzung wie befürchtet lange fehlen. Der Grieche erlitt beim 2:0 (2:0) gegen den Hamburger SV am ersten Bundesliga-Spieltag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Wie der BVB am Sonntag mitteilte, fällt Konstantelias monatelang aus.

„Diese Nachricht trifft uns sehr, denn Giannis hat in sehr kurzer Zeit schon gezeigt, warum wir in ihm einen tollen Spieler für Borussia Dortmund sehen. Jetzt gilt sein und unser Fokus jedoch erst einmal seiner Genesung. Dabei hat Giannis unsere volle Unterstützung“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken.