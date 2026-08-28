Bericht: Olise soll bei Bayern Topverdiener werden

Der FC Bayern möchte Michael Olise langfristig an den Verein binden. Obwohl der Vertrag des französischen Nationalspielers noch bis 2029 läuft, planen die Münchner wohl schon jetzt eine Verlängerung.
Bericht: Olise soll Topverdiener werden
Nach Informationen der französischen Zeitung L’Équipe sehen die Bayern in Olise einen zentralen Baustein für die Zukunft des Vereins und wollen ihn deswegen zum Topverdienter aufsteigen lassen. Mit einem neuen Vertrag soll der französische Nationalspieler ein deutliches Zeichen der Wertschätzung erhalten.
Gerüchte um Real-Wechsel hielten sich lange
Zu den bisherigen Topverdienern im Kader zählten zuletzt Harry Kane und Jamal Musiala, deren Gehalt Medienberichten zufolge bei rund 2,1 Millionen Euro pro Monat liegen soll.
Im Sommer hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Real Madrid großes Interesse daran hatte, Olise verpflichten zu wollen, doch die Bayern-Bosse schoben konsequent den Riegel davor.
Michael Olise: 53 Scorer in 52 Pflichtspielen
Olise gehörte in der vergangenen Saison zu den herausragenden Spielern des Rekordmeisters. In 52 Pflichtspielen kam der Franzose auf 22 Tore und 31 Vorlagen. Unter Trainer Vincent Kompany entwickelte er sich zu einem der wichtigsten Leistungsträger der Mannschaft.
Für die Bayern-Verantwortlichen ist der Flügelspieler damit längst eines der Aushängeschilder des Vereins. Die angestrebte Vertragsverlängerung soll diese Rolle zusätzlich unterstreichen.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach