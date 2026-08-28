Bericht: Olise soll bei Bayern Topverdiener werden

Johannes Vehren 28.08.2026 • 14:12 Uhr Der FC Bayern will Michael Olise langfristig an sich binden. Der Offensivstar soll in München künftig eine Sonderstellung einnehmen.

Der FC Bayern möchte Michael Olise langfristig an den Verein binden. Obwohl der Vertrag des französischen Nationalspielers noch bis 2029 läuft, planen die Münchner wohl schon jetzt eine Verlängerung.

Nach Informationen der französischen Zeitung L’Équipe sehen die Bayern in Olise einen zentralen Baustein für die Zukunft des Vereins und wollen ihn deswegen zum Topverdienter aufsteigen lassen. Mit einem neuen Vertrag soll der französische Nationalspieler ein deutliches Zeichen der Wertschätzung erhalten.

Gerüchte um Real-Wechsel hielten sich lange

Zu den bisherigen Topverdienern im Kader zählten zuletzt Harry Kane und Jamal Musiala, deren Gehalt Medienberichten zufolge bei rund 2,1 Millionen Euro pro Monat liegen soll.

Im Sommer hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Real Madrid großes Interesse daran hatte, Olise verpflichten zu wollen, doch die Bayern-Bosse schoben konsequent den Riegel davor.

Michael Olise: 53 Scorer in 52 Pflichtspielen

Olise gehörte in der vergangenen Saison zu den herausragenden Spielern des Rekordmeisters. In 52 Pflichtspielen kam der Franzose auf 22 Tore und 31 Vorlagen. Unter Trainer Vincent Kompany entwickelte er sich zu einem der wichtigsten Leistungsträger der Mannschaft.