Vertrag von VfB-Boss verlängert: Wohlgemuth unterschreibt bis 2029!

Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Dienstag bekannt.
Vertrag von VfB-Boss verlängert
Wohlgemuth war im Dezember 2022 vom SC Paderborn als Sportdirektor zum VfB gekommen und wurde im Sommer 2024 zum Sportvorstand befördert.
VfB-Präsident Allgaier voll des Lobes für Wohlgemuth
Wohlgemuth habe „dem VfB im sportlichen Bereich eine klare Ausrichtung und Philosophie gegeben“, sagte Präsident Dietmar Allgaier: „Gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und dem gesamten Team im Sport ist es in kürzester Zeit gelungen, ein völlig neues sportliches und wirtschaftliches Bild unseres VfB Stuttgart zu entwerfen.“
Unter Wohlgemuth entwickelte sich der VfB vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer, 2025 gewannen die Schwaben den DFB-Pokal. Der 47-Jährige war mitverantwortlich für die Anstellung von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß und wichtige Transfers wie etwa jenen von Nationalspieler Deniz Undav.
„Gemeinsam haben wir für den VfB in den vergangenen Jahren vieles auf einen guten Weg gebracht“, sagte Wohlgemuth: „Hier gehen wir jetzt einen weiteren Schritt gegenseitigen Vertrauens, dass ich von meiner Seite darin rechtfertigen möchte, gemeinsam mit allen konsequent Kurs auf das Erreichen unserer anspruchsvollen Ziele zu setzen und zu halten.“