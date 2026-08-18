Vertrag von VfB-Boss verlängert: Wohlgemuth unterschreibt bis 2029!

SID 18.08.2026 • 16:02 Uhr Der VfB Stuttgart verlängert den Vertrag mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Der 47-Jährige ist für den Erfolg der vergangenen Jahre mitverantwortlich.

Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vorzeitig bis 2029 verlängert. Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Dienstag bekannt.

Wohlgemuth war im Dezember 2022 vom SC Paderborn als Sportdirektor zum VfB gekommen und wurde im Sommer 2024 zum Sportvorstand befördert.

VfB-Präsident Allgaier voll des Lobes für Wohlgemuth

Wohlgemuth habe „dem VfB im sportlichen Bereich eine klare Ausrichtung und Philosophie gegeben“, sagte Präsident Dietmar Allgaier: „Gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle und dem gesamten Team im Sport ist es in kürzester Zeit gelungen, ein völlig neues sportliches und wirtschaftliches Bild unseres VfB Stuttgart zu entwerfen.“

Unter Wohlgemuth entwickelte sich der VfB vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer, 2025 gewannen die Schwaben den DFB-Pokal. Der 47-Jährige war mitverantwortlich für die Anstellung von Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß und wichtige Transfers wie etwa jenen von Nationalspieler Deniz Undav.