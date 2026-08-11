Nächster Millionen-Transfer: Bayer holt Vizeweltmeister

SID 11.08.2026 • 18:03 Uhr Der Argentinier Medina wurde im WM-Finale eingewechselt. Er unterschrieb langfristig beim Werksklub.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich mit dem argentinischen Vizeweltmeister Facundo Medina verstärkt. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler wechselt vom französischen Klub Olympique Marseille ins Rheinland und unterschrieb bei Bayer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada kam Medina fünfmal für Argentinien zum Einsatz, im WM-Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) wurde er in der 70. Minute eingewechselt. Bislang hat er 14 Länderspiele absolviert.

„Mit Facundo Medina haben wir einen sehr erfahrenen Profi verpflichtet, der unserer Mannschaft durch seine Klasse und seine starke Mentalität sofort eine Stütze sein wird“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Medienberichten zufolge zahlt Bayer eine Ablöse von 20 Millionen Euro für den Defensivspieler.

Medina kommt aus Marseille

Medina kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Zentrum in der Abwehrkette agieren. Der Wechsel in die Bundesliga sei „großartig“, sagte Medina: „Bei der WM in Nordamerika hat mir Exequiel Palacios viel über den Klub erzählt und Leverkusen in den höchsten Tönen gelobt. Pala ist schon so lange hier und hat tolle Erfolge gefeiert – das möchte auch ich mit Bayer 04 erleben.“ Landsmann Palacios ist seit 2020 bei der Werkself unter Vertrag.