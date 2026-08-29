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Nach Profi-Debüt: Frankfurt bindet Youngster langfristig

Frankfurt bindet Abwehr-Youngster

Jeremiaha Maluze bleibt der Eintracht langfristig erhalten. Der 21-Jährige verlängert kurz nach seinem Profi-Debüt seinen Vertrag bis 2031.
Eintracht Frankfurt deklassiert seinen Erstrundengegner, den Oberligisten SC St. Tönis, im DFB-Pokal - und das schon in der ersten Hälfte. Das Ergebnis zur Halbzeit stellt sogar einen Rekord dar.
SID
Jeremiaha Maluze bleibt der Eintracht langfristig erhalten. Der 21-Jährige verlängert kurz nach seinem Profi-Debüt seinen Vertrag bis 2031.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Jeremiaha Maluze langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag bei den Hessen bis ins Jahr 2031.

„Jeremiaha hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung: „Er ist lernwillig, arbeitet sehr fokussiert an sich und bringt damit gute Voraussetzungen mit, um seinen Weg im Profifußball weiterzugehen.“

Maluze feiert Profi-Debüt im Pokal

Maluze war im Sommer 2025 vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt nach Frankfurt gewechselt und gehörte zunächst dem Kader der zweiten Mannschaft an. Mit dieser stieg er als Leistungsträger in die Regionalliga auf. Am vergangenen Wochenende kam Maluze zu seinem Pflichtspieldebüt bei den Profis. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen den SC St. Tönis (11:0) wurde der gebürtige Duisburger Mitte der zweiten Hälfte für Kapitän Robin Koch eingewechselt.

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