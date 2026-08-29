Nach Profi-Debüt: Frankfurt bindet Youngster langfristig

SID 29.08.2026 • 12:19 Uhr Jeremiaha Maluze bleibt der Eintracht langfristig erhalten. Der 21-Jährige verlängert kurz nach seinem Profi-Debüt seinen Vertrag bis 2031.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Jeremiaha Maluze langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag bei den Hessen bis ins Jahr 2031.

„Jeremiaha hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung: „Er ist lernwillig, arbeitet sehr fokussiert an sich und bringt damit gute Voraussetzungen mit, um seinen Weg im Profifußball weiterzugehen.“

Maluze feiert Profi-Debüt im Pokal