Nach Profi-Debüt: Frankfurt bindet Youngster langfristig

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Innenverteidiger Jeremiaha Maluze langfristig an sich gebunden. Wie der Klub am Samstag bekannt gab, verlängerte der 21-Jährige seinen Vertrag bei den Hessen bis ins Jahr 2031.
Frankfurt bindet Abwehr-Youngster
Jeremiaha Maluze bleibt der Eintracht langfristig erhalten. Der 21-Jährige verlängert kurz nach seinem Profi-Debüt seinen Vertrag bis 2031.
„Jeremiaha hat in den vergangenen Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung: „Er ist lernwillig, arbeitet sehr fokussiert an sich und bringt damit gute Voraussetzungen mit, um seinen Weg im Profifußball weiterzugehen.“
Maluze feiert Profi-Debüt im Pokal
Maluze war im Sommer 2025 vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt nach Frankfurt gewechselt und gehörte zunächst dem Kader der zweiten Mannschaft an. Mit dieser stieg er als Leistungsträger in die Regionalliga auf. Am vergangenen Wochenende kam Maluze zu seinem Pflichtspieldebüt bei den Profis. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen den SC St. Tönis (11:0) wurde der gebürtige Duisburger Mitte der zweiten Hälfte für Kapitän Robin Koch eingewechselt.