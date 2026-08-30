In der Hitze der Emotionen feuerte Samuele Inácio auf dem Weg in die Kabine eine Wasserflasche erst auf den Boden, dann im Spielertunnel noch einmal mit voller Wucht gegen das BVB-Logo. Der 18 Jahre alte Stürmer sorgte mit seiner Reaktion, die von den TV-Kameras eingefangen wurde, für mehr Aufregung als sein Blitz-Platzverweis zuvor – die Verantwortlichen von Borussia Dortmund spielten die Aktion jedoch herunter.
Blitzrot und Frustwurf: BVB-Youngster Inácio „saß da weinend“
„Eine klare Rote Karte. Und alles, was danach passiert ist, bitte ich auch, nicht zu hoch zu hängen“, sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:0 (2:0)-Auftaktsieg gegen den Hamburger SV. „Ich kam nach dem Schlusspfiff in die Kabine. Der Junge saß da weinend. Man kann sich vorstellen, wie er sich gefühlt hat“, sagte Trainer Niko Kovac bei Sky. Er werde den Youngster „weiter trösten und aufbauen. Er wird daraus lernen.“
Inácio, der zuletzt für Italiens A-Nationalmannschaft debütiert hatte, hatte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung Albert Grönbaek mit offener Sohle im Bereich des Knöchels abgeräumt, Schiedsrichter Felix Zwayer zeigte sofort die Rote Karte (77.). Nur fünf Bundesliga-Spieler waren noch jünger bei ihrem Platzverweis, darunter gleich drei Dortmunder (Jude Bellingham, Dan-Axel Zagadou und Almugera Kabar).
Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ärgerte sich aber vielmehr über den Frustwurf. „Das finde ich noch schlimmer als das Foul. Am Ende ist es das Logo, und das geht nicht“, sagte der Sky-Experte. Deutlich entspannter sah es BVB-Kapitän Waldemar Anton: „Das sind Emotionen, mein Gott. Das gehört dazu. Ich glaube nicht, dass er das so meint. Es sieht schlecht aus, aber das sind die Emotionen, die aus einem herauskommen. Ich habe lieber so einen Spieler, der sauer ist, als wenn es ihn nicht interessiert.“