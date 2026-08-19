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"Borussia-Legende": Elvedi verlässt Mönchengladbach

„Borussia-Legende“ geht nach 11 Jahren

Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi wird bei Leeds United für seinen ehemaligen Trainer Daniel Farke spielen.
Nico Elvedi verlässt Gladbach
© IMAGO/GEPA pictures
SID
Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi wird bei Leeds United für seinen ehemaligen Trainer Daniel Farke spielen.

Nico Elvedi verlässt nach elf Jahren den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in Richtung der Premier League. Wie der Traditionsverein am Mittwoch bekannt gab, wechselt der Schweizer Nationalspieler zu Leeds United und damit zu seinem früheren Gladbach-Trainer Daniel Farke. Medienberichten zufolge zahlen die Engländer rund zehn Millionen Euro Ablöse.

„Man muss zwar vorsichtig mit dem Wort sein, aber Nico Elvedi ist eine echte Borussia-Legende“, sagte Sportchef Rouven Schröder: „So ein Verlust schmerzt, sportlich und menschlich. Doch es war Nicos ausdrücklicher Wunsch in seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen. Bei einem Spieler mit seinen Verdiensten, der sich auch in dieser Angelegenheit immer absolut vorbildlich verhalten hat, gebietet es der Respekt diesem Wunsch zu entsprechen, sofern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Dieses Szenario ist jetzt eingetreten.“

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Elvedi war 2015 im Alter von 18 Jahren vom FC Zürich nach Mönchengladbach gewechselt und entwickelte sich schnell zum Stammspieler. In 364 Pflichtspielen erzielte er 19 Treffer und bereitete 13 weitere vor. In der Liste der Gladbacher Rekordspieler liegt Elvedi auf Platz neun.

Kommt ein alter Bekannter zur Borussia?

Elvedis Nachfolge soll laut Medien mit Ko Itakura ein alter Bekannter antreten. Der Japaner hatte schon von 2022 bis 2025 für Gladbach gespielt, derzeit steht er noch beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam unter Vertrag.

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