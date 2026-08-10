Lange Ära endet: Werder braucht neuen Boss

SID 10.08.2026 • 18:53 Uhr Nach zwölf Jahren im Amt scheidet der 65-Jährige Hess-Grunewald bei Werder auf eigenen Wunsch aus.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss sich in der Klubspitze künftig neu aufstellen. Wie der Verein mitteilte, wird Präsident Hubertus Hess-Grunewald auf der Mitgliederversammlung im November nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl kandidieren.

„Ich gehe diesen Schritt bewusst und voller Überzeugung. Ein Werder-Präsident sollte selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, Verantwortung weiterzugeben. Für mich ist dieser Zeitpunkt jetzt erreicht“, wird Hess-Grunewald in einer Mitteilung am Montagabend zitiert. „Was ist das Beste für Werder?“, habe er sich gefragt: „Nichts und niemand sei größer als der Verein.“ Hess-Grunewald wird auch als Aufsichtsrat ausscheiden.

Hess-Grunewald zieht sich zurück