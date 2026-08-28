Bundesliga-Auftakt: FC Bayern mit Upamecano und Davies

SID 28.08.2026 • 19:40 Uhr Münchens Trainer Vincent Kompany verzichtet auf Jonathan Tah. Dafür endet eine Leidenszeit von einem Defensiv-Star.

Der FC Bayern geht mit einer leicht veränderten Startformation in das Bundesliga-Auftaktspiel gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Im Vergleich zum Franz-Beckenbauer-Supercup bei Borussia Dortmund (2:1) nimmt Trainer Vincent Kompany zwei Änderungen vor: In der Abwehr spielen Dayot Upamecano und Alphonso Davies anstelle von Jonathan Tah und Josip Stanisic.

Für Davies ist es das erste Pflichtspiel von Beginn an seit dem 28. April. Damals lief er gegen PSG auf. Danach schalteten ihn Verletzungen aus. Auch bei der WM musste er fast alle Partien zuschauen.

Davies in der Startelf

Neuzugang Nathaniel Brown besetzt erneut die Position des „Zehners“ hinter Harry Kane und neben Michael Olise sowie Luiz Díaz. Jamal Musiala steht wie angekündigt nicht im Kader, Ismael Saibari sitzt zunächst auf der Bank – ebenso der genesene Lennart Karl, der sich vor der WM verletzt hatte.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß nahm nach dem Sieg im DFB-Pokal bei Hansa Rostock (4:0) nur eine Änderung vor: Anstelle von Chris Führich steht bei der Neuauflage des Pokal-Endspiels, das die Münchner durch drei Treffer von Kane 3:0 gewannen, Abwehrspieler Ramon Hendriks in der Anfangsformation. Im Sturmzentrum läuft Dzenan Pejcinovic auf: Der Neuzugang vom VfL Wolfsburg hatte in Rostock drei Treffer erzielt.

Die Aufstellungen:

München: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Brown, Díaz – Kane. – Trainer: Kompany