Bundesliga heute: Augsburg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.08.2026 • 14:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der FC Augsburg den Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 um 17:30 Uhr in der WWK-Arena. Auf der Trainerbank der Gastgeber steht weiterhin Manuel Baum, während die Königsblauen unter der Regie von Miron Muslic in ihre 55. Bundesliga-Saison starten. Für beide Klubs markiert die Partie den Auftakt in eine Spielzeit mit klaren Zielsetzungen nach einem jeweils bemerkenswerten Vorjahr.

Augsburg – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Fuggerstädter verloren nur eins ihrer letzten zwölf Bundesliga-Heimspiele (sechs Siege, fünf Remis) und blieben in den vergangenen drei Spielzeiten zum Ligastart stets ungeschlagen – eine Serie, die in der Vereinsgeschichte noch nie länger andauerte. Gleichwohl gelang Augsburg in bislang 15 Bundesliga-Spielzeiten erst ein einziger Sieg im ersten Heimspiel (2:0 gegen Dortmund 2020/21).

Schalke 04: Beste Zweitliga-Defensive und prominente Neuzugänge

Schalke reist mit der Empfehlung von 70 Punkten aus der Vorsaison an – der besten Zweitliga-Ausbeute eines Klubs seit Freiburg 2015/16 – und stellte mit nur 31 Gegentoren zugleich die stabilste Defensive aller drei deutschen Profiligen. Miron Muslic setzt zusätzlich auf Erfahrung: Robin Gosens debütierte jüngst im DFB-Pokal, wo er Edin Dzeko einen Treffer auflegte. Dzeko könnte heute nicht nur sein erstes Bundesliga-Spiel seit fast 16 Jahren bestreiten, sondern mit 40 Jahren und 166 Tagen als viertältester Feldspieler in die Ligahistorie eingehen.

Historie und statistische Besonderheiten des Duells

Die Königsblauen verloren in 13 Pflichtspielen nur zweimal in Augsburg (vier Siege, sieben Remis); in elf Bundesliga-Auftritten steht sogar nur eine Niederlage zu Buche – ligaweit Schalkes niedrigste Auswärts-Niederlagenquote (neun Prozent) bei Teams mit mindestens vier Gastspielen. Augsburgs Coach Manuel Baum holte gegen seinen Ex-Klub bislang lediglich einen Punkt aus vier Bundesliga-Duellen (ein Remis, drei Niederlagen), während Schalke aus den letzten 45 Bundesliga-Auswärtspartien insgesamt nur zwei Siege mitnahm.

Wird FC Augsburg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

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