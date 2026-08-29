Bundesliga heute: Dortmund - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.08.2026 • 15:30 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 29. August 2026, empfängt Borussia Dortmund den Hamburger SV um 18:30 Uhr im Signal Iduna Park. Die jüngste Bilanz spricht klar für die Schwarz-Gelben: Dortmund ist seit sieben Liga-Duellen mit dem HSV ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis) und hat die vergangenen vier Heimspiele gegen Hamburg allesamt gewonnen – fünf Heimsiege in Serie gegen denselben Gegner wären in der Bundesliga-Historie des Klubs ein Novum.

Dortmund – HSV LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Dortmunder gehen nach ihrer besten Bundesliga-Saison seit 2018/19 (73 Punkte) mit breiter Brust in die Partie. 15 Zu-Null-Spiele – ligaweiter Bestwert und eingestellter Vereinsrekord – unterstrichen 2025/26 die Stabilität der Kovac-Elf, die mit nur 34 Gegentreffern auch die beste Defensive stellte. Offensiv rückten Sommer-Neuzugang Konstantinos Karetsas (vorige Saison zehn Assists für Genk) und Vorlagenkönig Julian Ryerson (15 Assists, davon acht nach Standards) in den Fokus. Abseits des Rasens präsentierte sich der Klub zuletzt ebenfalls profilbewusst: Gemeinsam mit seinen Fans bekräftigte der BVB via Instagram, dass die 50+1-Regel „unverhandelbar“ bleibe. Zudem wurde die Partnerschaft mit Streaminganbieter Pluto TV verlängert, während Finanz-Geschäftsführer Thomas Treß trotz eines Bilanzminus von 21,7 Mio. Euro betonte, der Verein sei „kerngesund“.

Hamburger SV setzt auf Jugend und Offensivschwung

Der HSV reist nach einem 3:0-Erfolg im DFB-Pokal bei Drittligist SC Verl nach Dortmund. Dort avancierte Louis Lemke mit 16 Jahren, zehn Monaten und 17 Tagen zum jüngsten Pflichtspieltorschützen der Vereinsgeschichte und löste damit eine jahrzehntelange Bestmarke ab. In der vergangenen Bundesliga-Saison sammelten die Norddeutschen 38 Punkte und kassierten 14 Niederlagen. Gleichzeitig blieb der HSV seit Anfang Februar in 14 Ligapartien ohne Weiße Weste, womit Polzins Mannschaft gemeinsam mit dem 1. FC Köln den Negativrekord unter den aktuellen Erstligisten hält. Beim Gastspiel im Revier wird daher besonderes Augenmerk auf die Defensivarbeit liegen.

Statistische Brennpunkte vor dem Anpfiff

Dortmund ging aus den letzten drei Bundesliga-Topspielen als Sieger hervor, während Hamburg in diesem Ranking nur einen Erfolg aus den jüngsten 15 Partien vorweist. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im März (3:2 für den BVB) verursachte der HSV erstmals in seiner Bundesliga-Historie drei Elfmeter in einem Spiel und war ligaweit bereits in der Vorsaison mit elf Strafstößen negativ auffällig. Auf Dortmunder Seite ragten 15 Kopfballtore heraus – allein Torjäger Serhou Guirassy steuerte fünf bei – während die Hanseaten lediglich dreimal per Kopf trafen. Bleibt der BVB seiner Tradition treu, könnte heute der zwölfte Auftaktheimsieg in Serie gelingen, doch Hamburgs junge Offensivkräfte wie Rekordknipser Lemke wollen ihre aufsteigende Form auch im Hexenkessel von Dortmund unter Beweis stellen.

Wird Borussia Dortmund gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

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