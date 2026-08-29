Bundesliga heute: Union - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag (29.08.2026, 15:30 Uhr) eröffnet der 1. FC Union Berlin seine neue Bundesligasaison im Stadion An der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt. Die Köpenicker sind seit fünf Spielzeiten zum Ligaauftakt ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis); die letzte Startpleite datiert aus dem Jahr 2020/21. Frankfurt verlor dagegen drei der vergangenen fünf ersten Saisonspiele. In den jüngsten fünf direkten Duellen blieb die SGE sieglos (drei Unentschieden, zwei Niederlagen) – der letzte Auswärtserfolg in Berlin liegt fast drei Jahre zurück (3:0 im November 2023).
Bundesliga heute: Union gegen Frankfurt
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Bei Union Berlin steht mit Mauro Lustrinelli ein neuer Chefcoach an der Seitenlinie. Der 50-Jährige führte in der Schweiz Aufsteiger FC Thun sensationell zur Meisterschaft und trifft nun erstmals seit Mai 2017 wieder auf Adi Hütter, damals endete das Duell in der Super League torlos. Hütter wiederum weist bei Eintracht Frankfurt mit 1,56 Zählern pro Partie den besten Punkteschnitt eines SGE-Trainers im neuen Jahrtausend auf (gleichauf mit Dino Toppmöller) und führte die Hessen 2020/21 sowie 2024/25 jeweils zu 60 Zählern – Vereinsbestwert in der Drei-Punkte-Ära. Nun kehrte er zurück.
Köpenicker Heimbilanz trifft auf Frankfurter Auswärtsschwäche
Union gewann zwar nur fünf Heimspiele in der vergangenen Saison – was Vereins-Negativrekord bedeutet –, gestaltete jedoch das erste Heimspiel einer Bundesliga-Spielzeit in jedem der letzten vier Jahre positiv. Nach dem 4:0 gegen Augsburg am 34. Spieltag könnte Berlin zum ersten Mal seit 2024 wieder zwei Heimsiege in Serie landen. Frankfurt reist mit lediglich einem Erfolg aus den letzten elf Ligapartien in der Fremde an (fünf Remis, fünf Niederlagen); 2026 war nur bei Köln und Mönchengladbach die Ausbeute noch magerer. Hinzu kommt, dass die Hessen 65 Gegentreffer kassierten – ihr zweithöchster Wert seit 2000/01.
Statistik-Duelle: Burkardt in Torlaune, SGE ohne Wahi – Fernschuss-Gefahr bei Union
Jonathan Burkardt traf in der Vorsaison durchschnittlich alle 103 Minuten und brachte es zuletzt auf drei Bundesliga-Spiele in Folge mit Scorerpunkt (drei Tore, eine Vorlage). Auf einen Einsatz von Elye Wahi kann Adi Hütter nicht zurückgreifen: Frankfurt verlieh den Stürmer Anfang der Woche erneut an OGC Nizza, das weiterhin eine Kaufoption besitzt. Union erzielte 16 Prozent seiner Treffer aus der Distanz (Ligahöchstwert), während Frankfurt mit elf Gegentoren aus der Ferne anfällig war; nur Freiburg kassierte prozentual mehr solcher Treffer.
Wird 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?
Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.
Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen SGE im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.
Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
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