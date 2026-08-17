Nächster BVB-Deal in trockenen Tüchern

SID 17.08.2026 • 19:08 Uhr Joey Veerman wechselt offenbar zu Borussia Dortmund. Lediglich die offizielle Verkündung steht noch aus.

Bundesligist Borussia Dortmund hat auch den zweiten Teil der gesparten El-Mala-Millionen in einen neuen Spieler investiert. SID-Informationen zufolge ist der Transfer des Niederländers Joey Veerman von der PSV Eindhoven zum BVB perfekt.

Veerman, 27, ist niederländischer Nationalspieler und im zentralen Mittelfeld zu Hause. Er spielt seit 2022 für die PSV, in 198 Pflichtspielen erzielte er 31 Tore und bereitete weitere 67 vor. Sein Vertrag in Eindhoven lief noch bis 2028 – beim BVB, der 20 Millionen Euro Ablöse zahlt, soll er einen Fünfjahresvertrag erhalten.

Konstantelias beim BVB offiziell vorgestellt

Wenige Stunden zuvor hatten die Dortmunder bereits die Verpflichtung des griechischen Offensivspielers Giannis Konstantelias bekannt gegeben. Der 23-Jährige kostete angeblich 30 Millionen Euro Ablöse an PAOK Saloniki.