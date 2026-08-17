Offiziell: BVB landet Transfercoup nach Fan-Wirbel

SPORT1 17.08.2026 • 16:19 Uhr Giannis Konstantelias verstärkt den BVB. Das geben die Schwarz-Gelben am Montagnachmittag offiziell bekannt. Der Grieche unterschreibt einen Fünfjahresvertrag.

Borussia Dortmund hat Giannis Konstantelias als Neuzugang vorgestellt.

Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt von PAOK Saloniki und hat beim BVB einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Konstantelias: „Der BVB ist ein großer Verein“

Laut Sky zahlt Dortmund für den Transfer des Griechen eine fixe Ablöse in Höhe von 26 Millionen Euro. Sechs weitere Millionen könnten an möglichen Bonuszahlungen dazukommen. Zudem soll sich PAOK eine Weiterverkaufsbeteiligung über 15 Prozent gesichert haben.

„Ich freue mich sehr, künftig für Borussia Dortmund zu spielen. Der BVB ist ein großer Verein und ich werde alles geben, um hier erfolgreich zu sein“, wird Konstantelias in der offiziellen Meldung zitiert.

Sportdirektor Ole Book betonte: „Mit Giannis gewinnen wir einen Spieler, der uns mit seinen Qualitäten verstärken wird. Wir sehen in ihm eine Menge Potenzial und sind überzeugt davon, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt. Für den professionellen und wertschätzenden Austausch bei der Abwicklung des Transfers möchte ich mich bei den Kollegen vom FC PAOK herzlich bedanken.“

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Giannis einen talentierten Offensivspieler von uns begeistert haben, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgt haben. Mit seinen 23 Jahren ist er noch ein relativ junger Spieler, der gleichzeitig aber auch schon viel Erfahrung mitbringt. Wir möchten den Verantwortlichen von PAOK Thessaloniki in dem Zuge danken für die jederzeit respektvollen und konstruktiven Gespräche rund um die Verpflichtung von Giannis.“

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BVB: Großer Fan-Wirbel um Konstantelias

Konstantelias war am Sonntag nach Dortmund geflogen und hatte dort den Medizincheck absolviert. Im Anschluss soll er jedoch wieder in seine Heimat aufgebrochen sein. Das hatte offenbar familiäre Hintergründe, da vor wenigen Tagen sein zweites Kind zur Welt gekommen ist.

Derweil sorgte der Konstantelias-Deal bei den PAOK-Fans für massiven Wirbel. Besonders deutlich wurde dies bei der Ankunft des Spielers in Dortmund.

Noch am Flughafen wurde Konstantelias von einem mutmaßlichen PAOK-Fan angehalten, der ihm ein Smartphone vorhielt. Wie die Ruhr Nachrichten berichteten, forderten Fans aus der Heimat den Griechen auf, seinen Abgang zu erklären.

PAOK-Ultras wollten den Wechsel verhindern

In Thessaloniki spielten sich derweil noch erstaunlichere Szenen ab. Zunächst hatten sich PAOK-Ultras in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. „Giannis Konstantelias, der größte Fußballer, der nach Giorgos Koudas das Trikot unseres Vereins getragen hat, soll weiterhin das Trikot mit dem Doppelkopf auf der Brust tragen“, forderte die Ultragruppe „Gate 4“.

Später tauchten Berichte auf, wonach einige Ultras in Büros des Vereins im Stadion eingedrungen seien und diese „besetzten“. So schrieb die griechische Gazzetta, dass die Fans sich die Verhinderung des Transfers zum Ziel gesetzt hätten.

Im Vorjahr war ein Transfer von Konstantelias zum VfB Stuttgart nach massiven Fanprotesten abgeblasen worden.